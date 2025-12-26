Вестник Кавказа

Открытие аэропорта в Абхазии повлияло на экономику республики

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правительстве Абхазии указали на важное значение открытия в республике аэропорта. Его запуск способствовал развитию экономики.

Вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба рассказал о важном значении запуска в прошлом году Сухумского аэропорта, передает Sputnik.

"Мы с вами прекрасно видим, что аэропорт влияет не только на Гулрыпшский район, в котором он размещается. Аэропорт существенно влияет и с экономической, и с социальной, и с политической точки зрения на развитие нашей страны"

– Нанба

С 1 мая по конец октября пассажиропоток аэропорта составил около 120 тыс человек.

