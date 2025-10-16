Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в Ходжалинский район

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается сегодня в село Тезебина Ходжалинского района. На родину вернутся 12 семей.

Сегодня еще 55 бывших вынужденных переселенцев вернутся на родину в Карабахском экономическом районе Азербайджана. 12 семей возвращаются в село Тезебина Ходжалинского района.

После их заселения в новые дома общее число вернувшихся в это село составит 423 человека или 95 семей.

Отметим, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за многолетней оккупации Карабаха войсками Армении, до сегодняшнего дня , то есть более тридцати лет, жили преимущественно в общежитиях и административных зданиях в разных районах Азербайджана.