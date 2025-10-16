Вестник Кавказа

Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в Ходжалинский район

Аскеран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается сегодня в село Тезебина Ходжалинского района. На родину вернутся 12 семей.

Сегодня еще 55 бывших вынужденных переселенцев вернутся на родину в Карабахском экономическом районе Азербайджана. 12 семей возвращаются в село Тезебина Ходжалинского района.

После их заселения в новые дома общее число вернувшихся в это село составит 423 человека или 95 семей.

Отметим, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за многолетней оккупации Карабаха войсками Армении, до сегодняшнего дня , то есть более тридцати лет, жили преимущественно в общежитиях и административных зданиях в разных районах Азербайджана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
590 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.