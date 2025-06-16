Правоохранители задержали ректора аграрного университета Дагестана

В Дагестане задержан ректор аграрного института. Процесс происходил в самом вузе. Известно, что ректор и работники администрации разработали систему получения и передачи взяток.

Работники администрации Дагестанского аграрного государственного университета, а также ректор вуза Зайдин Джамбулатов задержаны, пишет пресс-служба МВД республики.

Как сообщили в ведомстве, ректор и работники администрации университета пойманы с поличным при получении взятки. Уточняется, что выявлена крупная преступная схема в вузе.

В МВД заявили, что ректор и работники университета разработали систему получения и передачи взяток на решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей экзаменов и зачетов.

"В ходе оперативных мероприятий вышеуказанные лица задержаны с поличным при получении незаконного вознаграждения за оказание содействия в поступлении в учебное заведение"

- МВД Дагестана

Стоит добавить, что задержание Джамбулатова прошло в университете.