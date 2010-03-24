Правоохранители задержали госсекретаря Дагестана

Магомед-Султан Магомедов задержан в Дагестане вместе с рядом близких к нему людей. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконной приватизации.

В Дагестане задержали госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова. Об этом поведал 25 июня источник в силовых структурах РД.

По его словам, вместе с Магомедовым задержаны близкие к нему люди, РИА Новости.

Источник также уточнил, что оперативные мероприятия проходят по уголовному делу о незаконной приватизации Дагнефтебазы.

В частности, усматривается легализация доходов, которые были получены в результате деятельности нефтебазы. Генпрокуратура и ЦА ФСБ установили перечень имущества, которое было куплено с момента приватизации и записано на родственников Магомедова.

Все имущество должно быть конфисковано. Иск уже направлен в суд.

Напомним, в 1991 году Магомед-Султан Магомедов основал махачкалинский футбольный клуб "Анжи". На тот момент он был директором объединения "Дагнефтепродукт".