Роспотребнадзор сообщил о ситуации с радиацией в Дагестане

В Дагестане каждые два часа проводит проверка воздуха на радиацию. В Роспотребнадзоре рассказали, что показывают результаты анализа проб.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась информацией об уровне радиационного фона на территории Дагестана.

"Мы ввели обычную меру мониторинга каждые два часа. Коллеги замеряют гамма-фон в ближайшей точке <…> И на сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям"

– Анна Попова

Она отметила, что регулярные замеры будут проводиться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Город Натанз в Иране находится менее чем в тысяче км от Дагестана. Ранее сообщалось, что МАГАТЭ по снимкам спутника установило "прямое воздействие" на ядерный объект в Натанзе, где ведется обогащение урана.

"Информации было крайне немного на тот момент, да и сейчас есть множество развитий ситуации в этой зоне через аварию"

– Анна Попова

Круглосуточный мониториг на юге Дагестана будет продолжен, добавила глава Роспотребнадзора, общаясь с ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2025.