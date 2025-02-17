Роспотребнадзор сообщил о ситуации с радиацией в Дагестане

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась информацией об уровне радиационного фона на территории Дагестана.
"Мы ввели обычную меру мониторинга каждые два часа. Коллеги замеряют гамма-фон в ближайшей точке <…> И на сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям"
– Анна Попова
Она отметила, что регулярные замеры будут проводиться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.
Город Натанз в Иране находится менее чем в тысяче км от Дагестана. Ранее сообщалось, что МАГАТЭ по снимкам спутника установило "прямое воздействие" на ядерный объект в Натанзе, где ведется обогащение урана.
"Информации было крайне немного на тот момент, да и сейчас есть множество развитий ситуации в этой зоне через аварию"
– Анна Попова
Круглосуточный мониториг на юге Дагестана будет продолжен, добавила глава Роспотребнадзора, общаясь с ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2025.