Радиация: что это такое, чем опасна и как защититься?

14 февраля на сайте Международного агентства по атомной энергии появилось сообщение о повреждении саркофага Чернобыльской АЭС. МАГАТЭ отмечает, что уровень радиации внутри и снаружи саркофага остается нормальным. Рассказываем, что такое радиация, чем она опасна и как снизить ее вредоносное воздействие.

Что такое радиация?

Если говорить простыми словами, то радиация - это энергия, исходящая из источника и способная проникать через пространство и различные материалы. Свет, радиоволны, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение - это всё радиация, однако самая опасная из всех - ионизирующая радиация, которая образуется при распаде радиоактивных частиц. Три самых распространённых вида ионизирующего излучения: альфа-частицы, бета-частицы и гамма-лучи.

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В чем разница между радиацией и радиоактивностью?

Радиация - это энергия или частицы, которые высвобождаются при радиоактивном распаде, а радиоактивность того или иного материала - интенсивность, с которой он испускает радиацию.

Какие бывают источники радиации?

Небольшие дозы радиации мы получаем ежедневно из окружающей среды в рамках так называемого естественного фонового излучения.

Источниками естественной ионизирующей радиации служат:

космические лучи, которые проникают на Землю с Солнца и в результате различных космических явлений

кора Земли, поскольку в ней находятся месторождения урана, калия и тория (радиоактивных элементов), которые в процессе распада выделяют определённое количество ионизирующего излучения

радиоактивные газы, которые образуются за счёт радиоактивных минералов, содержащихся в почве и коренных породах.

продукты питания и вода, в которые попадают радиоактивные минералы из почвы.

Источники искусственной радиации следующие:

испытания ядерного оружия в атмосфере, в результате которых выпадают радиоактивные осадки

медицинское оборудование, в том числе рентген-аппараты и томографы

ядерное топливо, которое используют атомные электростанции. Если с АЭС всё хорошо, то уровни выбрасываемых радиоактивных материалов низкий и не подвергает людей воздействию радиации. В случае аварии происходит радиоактивный выброс, как, например, произошло на Чернобыльской АЭС в СССР и на АЭС Фукусима в Японии.

Как радиация влияет на человека?

При сильном облучении, воздействии, радиация опасна для организма человека. Всё дело в том, что радиация способна ионизировать атомы, то есть лишать их нейтральности, что, в свою очередь разрушает или даже убивает клетки. Радиация, в зависимости от силы воздействия, может:

вызывать тошноту и рвоту

привести к выпадению волос

привести к лучевым ожогам

спровоцировать острую лучевую болезнь

повредить ДНК

вызвать мутации

привести к развитию онкологических заболеваний

привести к смерти.

Как защититься от радиации?

При радиационном воздействии или заражении, например, при ядерном ударе или аварии на АЭС, важно:

ограничить время воздействие радиации - как можно быстрее зайти в помещение, если вы оказались на улице в случае объявления ЧС, и не подходить к окнам. Чем больше стен между вами и внешней средой, тем лучше

оказавшись в помещении, снимите верхнюю одежду, в которой вы были на улице: так можно удалить до 90% радиоактивного материала. Одежду снимать нужно очень осторожно, не задевая рта и глаз по возможности. Снятую одежду поместите в герметичный пакет или контейнер и уберите подальше от людей и животных

если есть возможность, примите душ или вымойте руки, лицо и волосы с мылом, чтобы удалить радиоактивные частицы. Если такой возможности нет, хотя бы протрите обнажённые участки тела чистой тканью, смоченной в воде. Сильно тереть кожу не надо, а ткань или полотенце нужно упаковать, как и одежду.

заберите своих животных с улицы и, по возможности, тоже помойте их с мылом

пить воду и есть еду, которая находилась в помещении во время радиационного воздействия безопасно. От употребления овощей и фруктов с огорода стоит воздержаться

Внимательно слушайте сообщения властей, чтобы понять какой уровень радиации, насколько он опасен и что нужно делать

старайтесь не паниковать и поддерживайте тех, кто рядом.