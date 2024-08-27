Радиация: что это такое, чем опасна и как защититься?

Что такое радиация?
Если говорить простыми словами, то радиация - это энергия, исходящая из источника и способная проникать через пространство и различные материалы. Свет, радиоволны, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение - это всё радиация, однако самая опасная из всех - ионизирующая радиация, которая образуется при распаде радиоактивных частиц. Три самых распространённых вида ионизирующего излучения: альфа-частицы, бета-частицы и гамма-лучи.
В чем разница между радиацией и радиоактивностью?
Радиация - это энергия или частицы, которые высвобождаются при радиоактивном распаде, а радиоактивность того или иного материала - интенсивность, с которой он испускает радиацию.
Какие бывают источники радиации?
Небольшие дозы радиации мы получаем ежедневно из окружающей среды в рамках так называемого естественного фонового излучения.
Источниками естественной ионизирующей радиации служат:
- космические лучи, которые проникают на Землю с Солнца и в результате различных космических явлений
- кора Земли, поскольку в ней находятся месторождения урана, калия и тория (радиоактивных элементов), которые в процессе распада выделяют определённое количество ионизирующего излучения
- радиоактивные газы, которые образуются за счёт радиоактивных минералов, содержащихся в почве и коренных породах.
- продукты питания и вода, в которые попадают радиоактивные минералы из почвы.
Источники искусственной радиации следующие:
- испытания ядерного оружия в атмосфере, в результате которых выпадают радиоактивные осадки
- медицинское оборудование, в том числе рентген-аппараты и томографы
- ядерное топливо, которое используют атомные электростанции. Если с АЭС всё хорошо, то уровни выбрасываемых радиоактивных материалов низкий и не подвергает людей воздействию радиации. В случае аварии происходит радиоактивный выброс, как, например, произошло на Чернобыльской АЭС в СССР и на АЭС Фукусима в Японии.
Как радиация влияет на человека?
При сильном облучении, воздействии, радиация опасна для организма человека. Всё дело в том, что радиация способна ионизировать атомы, то есть лишать их нейтральности, что, в свою очередь разрушает или даже убивает клетки. Радиация, в зависимости от силы воздействия, может:
- вызывать тошноту и рвоту
- привести к выпадению волос
- привести к лучевым ожогам
- спровоцировать острую лучевую болезнь
- повредить ДНК
- вызвать мутации
- привести к развитию онкологических заболеваний
- привести к смерти.
Как защититься от радиации?
При радиационном воздействии или заражении, например, при ядерном ударе или аварии на АЭС, важно:
- ограничить время воздействие радиации - как можно быстрее зайти в помещение, если вы оказались на улице в случае объявления ЧС, и не подходить к окнам. Чем больше стен между вами и внешней средой, тем лучше
- оказавшись в помещении, снимите верхнюю одежду, в которой вы были на улице: так можно удалить до 90% радиоактивного материала. Одежду снимать нужно очень осторожно, не задевая рта и глаз по возможности. Снятую одежду поместите в герметичный пакет или контейнер и уберите подальше от людей и животных
- если есть возможность, примите душ или вымойте руки, лицо и волосы с мылом, чтобы удалить радиоактивные частицы. Если такой возможности нет, хотя бы протрите обнажённые участки тела чистой тканью, смоченной в воде. Сильно тереть кожу не надо, а ткань или полотенце нужно упаковать, как и одежду.
- заберите своих животных с улицы и, по возможности, тоже помойте их с мылом
- пить воду и есть еду, которая находилась в помещении во время радиационного воздействия безопасно. От употребления овощей и фруктов с огорода стоит воздержаться
- Внимательно слушайте сообщения властей, чтобы понять какой уровень радиации, насколько он опасен и что нужно делать
- старайтесь не паниковать и поддерживайте тех, кто рядом.