Путин поздравил Адыгею с приростом населения

Российский президент Владимир Путин высоко оценил демографическую тенденцию Адыгеи, проявляющуюся в приросте постоянного населения, свою оценку он озвучил на встрече с главой республики Муратом Кумпиловым.

Глава российского государства отметил, что у Адыгеи имеется "очень хороший показатель", из которого следует, что властям республики необходимо уделять особое внимание зданиям для детских садов и школ.

"У вас, в отличие от многих других регионов России, пускай скромный, но все-таки есть прирост постоянного населения"

– Владимир Путин

Российский лидер поздравил главу Адыгеи и выразил надежду на то, что этот тренд в республике сохранится.

Напомним, сегодня в Кремле Владимир Путин принял Мурата Кумпилова, который доложил о результатах социально-экономического развития региона в минувшем году.