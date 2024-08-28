Вестник Кавказа

Дагестан развивает возможности для экстремальных развлечений

Параплан
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане развивают экстремальный и спортивный туризм. Гости республики могут заняться рафтингом, полетать на параплане, освоить скалолазание.

В Республике Дагестан развиваются разные вида туризма, в том числе экстремальный, рассказали в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам.

"В настоящее время в регионе развивается спортивный и экстремальный туризм, включая такие виды, как рафтинг, парапланеризм, скалолазание и другие"

– ведомство

Также появляются новые возможности для промышленного, гастрономического, аграрного, пешего, экотуризма. Турпоток растет, в том числе, за счет событийного туризма - только на осень в Дагестане запланировано несколько ярких мероприятий, включая фестиваль "Кубачи" и ночной забег по Дербенту.

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