В Дагестане осенью пройдут фестивали и марафоны

Республика Дагестан до конца этого года станет площадкой для различных мероприятий, которые могут привлечь туристов.
"До конца 2024 года в регионе запланировано проведение туристического форума "Открытый Дагестан", ночного полумарафона "Огни Дербента", всероссийского фестиваля "Кубачи", фестиваля народных художественных промыслов "Хранители традиций" и другие"
– министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана
Спортсменам и людям, ведущий здоровый образ жизни, будет интересен полумарафон "Огни Дербента", который состоится 16 ноября.
С каждым годом республика принимает все больше интересных мероприятий, которые пользуются спросом как у местного населения, так и у приезжающих гостей, добавили в министерстве, передает "Интерфакс".