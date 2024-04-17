В Дагестане осенью пройдут фестивали и марафоны

Несколько интересных мероприятий пройдет в Дагестане в ближайшие месяцы. Фестивали будут интересны как местным жителям, так и туристам.

Республика Дагестан до конца этого года станет площадкой для различных мероприятий, которые могут привлечь туристов.

"До конца 2024 года в регионе запланировано проведение туристического форума "Открытый Дагестан", ночного полумарафона "Огни Дербента", всероссийского фестиваля "Кубачи", фестиваля народных художественных промыслов "Хранители традиций" и другие"

– министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана

Спортсменам и людям, ведущий здоровый образ жизни, будет интересен полумарафон "Огни Дербента", который состоится 16 ноября.

С каждым годом республика принимает все больше интересных мероприятий, которые пользуются спросом как у местного населения, так и у приезжающих гостей, добавили в министерстве, передает "Интерфакс".