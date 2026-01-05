Кушнер и Уиткофф возвращаются в Кремль

Пока Трамп требует от иранских граждан продолжать протесты, вводит американское управление в Венесуэле и планирует установить контроль США над Гренландией, его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к визиту в Москву с обновленным планом по Украине.

В начале года, поскольку мировые СМИ оказались поглощены Венесуэлой и Ираном, могло показаться, что тема Украины в международной повестке дня отошла на второй план. Однако во вчерашнем обращении президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать усилия по урегулированию украинского конфликта. Уже сегодня, 14 января, Bloomberg сообщил, что спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер в ближайшее время еще раз приедут в Москву.

Точная дата поездки неизвестна, и сроки могут сдвинуться из-за событий в Иране. Кроме того, как заявил источник агентства, в Белом доме не знают, "насколько Владимир Путин заинтересован" в новых переговорах с США. Предварительно визит ожидается до конца января.

По словам источника Bloomberg, Уиткофф и Кушнер передадут президенту России Владимиру Путину новую версию плана урегулирования украинского конфликта. Также стороны обсудят американо-европейские гарантии безопасности для Украины. Уиткофф уже шесть раз бывал в Кремле. Последние два раза - в начале декабря (вместе с Кушнером) и в августе перед саммитом Путина и Трампа в Анкоридже.

По теме Украины прогресс за последний месяц замедлился. Год начался с точки зрения сенсационных событий весьма бодро, но в других регионах. Сначала Трамп занимался похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем был инцидент с арестом в Атлантическом океане венесуэльского танкера под российским флагом. Еще с конца декабря последовательно нагнеталась ситуация вокруг Ирана, и накануне Дональд Трамп обратился к протестующим взять контроль над органами власти.

"Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал он в соцсети Truth Social.

По Украине, понятно, Трамп будет пытаться уговорить Путина согласиться на обновленный мирный план. Что он из себя представляет, до сих пор непонятно. СМИ сообщают, что план, уже переданный в Париже спецпредставителю Кремля Кириллу Дмитриеву, делает акцент на восстановлении Украины. Ясности по изменению границ, территориям и конкретной форме гарантий безопасности, пока нет.

Негативный контекст

О перспективах российско-американских переговоров можно судить уже по контексту событий, даже не зная точного текста предлагаемого Вашингтоном проекта урегулирования.

Во-первых, Дональд Трамп, как он признался на встрече с нефтяниками 9 января, сказал, что его отношения с Путиным "всегда были отличными", однако в настоящее время он ощущает разочарование ходом украинского урегулирования.

Во-вторых, США будут и дальше продавать оружие Европе, а та - передавать его Украине. "Мы не теряем деньги, мы зарабатываем много денег, потому что продаем военное оборудование, которое они потом, вероятно, отдают Украине", — сказал тогда же Трамп.

В-третьих, он не признал тот факт, что целью атаки дронов ВСУ в Новгородской области действительно была резиденция Путина.

В-четвертых, Трамп признал в интервью Fox News, что готов поддержать новый проект американских санкций против России, хотя и надеется, что до этого не дойдет.

В-пятых, отношения США и России усугубляют операция Трампа против Мадуро (близкого партнера Москвы) и инцидент с танкером.

В-шестых, на Парижской встрече лидеров Европы и Украины США хоть и не поставили подпись под гарантиями безопасности для Киева, но поддержали франко-британские планы по отправке 10-15 тыс военных на Украину после установления мира. Присутствовавший в Париже Уиткофф также сказал, что США ведут работу по созданию фонда восстановления Украины, оцениваемого в $800 млрд. Есть вероятность, что деньги планируется взять из замороженных российских активов в Европе.

Иранский вопрос

На днях Стивен Уиткофф тайно встретился с наследником шахской династии Ирана Резой Пехлеви, кого иранские оппозиционеры прочат в новые руководители государства. В связи с этим возникает вопрос: может ли Трамп через своих представителей обсуждать с Путиным Иран?

В теории, да, ведь еще во время переговоров с Ираном по ядерной программе Трамп допускал посредничество России. Во время оманского и римского раундов переговоров между американскими и иранскими дипломатами глава МИД Ирана Аббас Аракчи летал в Москву. В начале июля прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров давал понять, что Россия готова вывезти излишки обогащенного урана из ИРИ.

Но то было обсуждение будущего иранской ядерной программы. Актуально ли оно сейчас, когда Иран полыхает? На самом деле да, ведь претензии Трампа по ядерной программе все еще остаются в силе. Однако более приоритетный вопрос сейчас - что будет дальше с протестами. Россия против революции, а США - за. Неужели Уиткофф и Кушнер предложат Кремлю эвакуировать аятоллу Али Хаменеи? Возможно все, но говорить об этом еще рано. Протесты в Иране несколько пошли на спад, и в последние дни на авансцену вышли многотысячные митинги в поддержку правительства Исламской Республики.

Так что прагматично Трамп через Уиткоффа будет обсуждать с Кремлем все же Украину. Потому что успех в Иране не гарантирован, а мирный процесс по Украине как-то забуксовал. В Кремле приняли к сведению похищение Мадуро и попытку США свергнуть иранский режим. Москва стала скептичнее и меньше доверяет Белому дому. Вот и прилетят в скором времени Кушнер и Уиткофф восстанавливать доверие.