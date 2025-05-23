Турция и Армения только выиграют от достижения мира – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о постепенной нормализации отношений Турции и Армении. Он отметил, что от этого страны только выиграют.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о процессе нормализации турецко-армянских отношений.
Руководитель государства отметил, что сегодня Анкара проходит через постепенный процесс нормализации отношений с Ереваном.
Турецкий лидер также подчеркнул, что Турция и Армения только выиграют от достижения мира и нормализации.
Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара рада, что мир между Баку и Ереваном на горизонте. Он добавил, что Турция внимательно следит за этим процессом.
Президент сообщил, что Турция вносит необходимый вклад в армяно-азербайджанское урегулирование и готова делать это дальше.