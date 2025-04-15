Эрдоган назвал Зангезурский коридор линией интеграции в тюркский мир

Президент Турции Эрдоган заявил, что Зангезурский коридор для Азербайджана будет не только сухопутной связью с Нахчываном, но и линией интеграции в тюркский мир. Его открытие также укрепит инфраструктуру Южного Кавказа.

Зангезурский коридор для Азербайджана – это не только возможность иметь сухопутную связь с Нахчываном, но и новая линия интеграции через Турцию в тюркский мир, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Открытие Зангезурского коридора в ближайшее время также укрепит транспортную и энергетическую инфраструктуру Южного Кавказа, отметил Эрдоган и передал, что Турция ожидает от Ирана поддержки шагов в сторону мира и безопасности в регионе.

Президент Турции добавил, что решительно поддерживает усилия Азербайджана по восстановлению и развитию освобожденных от армянской оккупации территорий.

"Турция приветствует шаги, предпринятые Азербайджаном и Арменией в рамках мирного процесса. Договоренность по тексту мирного соглашения также важное развитие на пути к стабильности"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что Турция желает скорейшего завершения процесса подписания мирного договора.