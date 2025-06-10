Пять медалей завоевали азербайджанские борцы греко-римского стиля на ЧЕ

Представители сборной Азербайджана по спортивной борьбе греко-римского стиля заработали пять наград, в том числе две медали высшего достоинства, на чемпионате Европы среди юношей младше 17 лет.

Азербайджанские спортсмены стали обладателями 5 медалей в состязаниях по греко-римской борьбе, которые проводились в рамках чемпионата Европы у юношей до 17 лет в столице Северной Македонии Скопье.

Сегодня чемпионом Европы стал Абдуррахман Гусейнли, сражающийся в весовой категории до 45 кг. В финальной схватке он выиграл у грузинского борца Сабы Абашидзе, счет поединка – 9:0, и завоевал "золото". Али Назаров (категория 60 кг) в финале уступил армянскому борцу Айку Манукяну. Счет схватки – 3:11. В результате Назаров получил серебряную медаль.

Ранее Рихад Ибрагимли стал чемпионом в категории до 110 кг, а Гурбан Меджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагалиев (80 кг) заняли третье место.

Таким образом, азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали в Скопье две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. В командном зачете сборная поднялась на третье место со 116 очками.