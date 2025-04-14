Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Представитель сборной Азербайджана по спортивной борьбе Рихад Ибрагимли стал обладателем титула чемпиона Европы среди юношей не старше 17 лет. Первенство Старого Света проходит в Скопье.

Борец из Азербайджана Рихад Ибрагимли завоевал "золото" чемпионата Европы среди юношей не старше 17 лет (U-17), который проводится в эти дни в столице Северной Македонии Скопье.

Рихад Ибрагимли – борец греко-римского стиля, он выступает в весовой категории 110 кг.

В финальной схватке Ибрагимли одолел спортсмена из Болгарии Дениса Лазарова.

Стоит отметить, что еще два представителя сборной Азербайджана стали обладателями бронзовых наград. Так, Гурбан Меджнунов (48 кг) выиграл решающий поединок против Николоса Зиниса (Греция), а Ниджат Ейлагаалиев (80 кг) взял верх над представителем Швеции Иенсом Абрахамссоном.