Главная новогодняя елка России зажглась в Кремле

Представление Главной елки России состоялось сегодня в московском Кремле. Украшенная гирляндами и игрушками, она стоит на Соборной площади.
Главная елка страны была представлена сегодня в Москве.
Презентация главной новогодней красавицы России состоялась в преддверии Нового 2025 года на Соборной площади Кремля.
Поражающая воображение ель выросла в Можайском районе Подмосковья. Ей 90 лет, высота ее достигает 30 м, ветки расходятся на 8 м. Пушистая красавица выдержала соревнование с более чем 25 соперницами со всей Московской области.
Показываем на фото, как выглядит Главная новогодняя елка России.