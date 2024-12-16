Вестник Кавказа

Главная новогодняя елка России зажглась в Кремле

"Вестник Кавказа"
Представление Главной елки России состоялось сегодня в московском Кремле. Украшенная гирляндами и игрушками, она стоит на Соборной площади.

Главная елка страны была представлена сегодня в Москве.

Презентация главной новогодней красавицы России состоялась в преддверии Нового 2025 года на Соборной площади Кремля.

Поражающая воображение ель выросла в Можайском районе Подмосковья. Ей 90 лет, высота ее достигает 30 м, ветки расходятся на 8 м. Пушистая красавица выдержала соревнование с более чем 25 соперницами со всей Московской области.

Показываем на фото, как выглядит Главная новогодняя елка России.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
320 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рейс в Ташкент из Москвы сел в Термезе из-за погодных условий

Рейс в Ташкент из Москвы сел в Термезе из-за погодных условий

Глава Словакии прилетел в Москву договариваться по газу

Глава Словакии прилетел в Москву договариваться по газу

Салюты и фейерверки: зачем запускают, как появились?

Салюты и фейерверки: зачем запускают, как появились?

Рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх задержан более чем на сутки

Рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх задержан более чем на сутки

Москвичи встретят Новый год с &quot;мягкой&quot; погодой

Москвичи встретят Новый год с "мягкой" погодой

Владимир Путин подводит итоги 2024 года

Владимир Путин подводит итоги 2024 года

В свой первый рейс между Москвой и Питером отправится новый скоростной поезд

В свой первый рейс между Москвой и Питером отправится новый скоростной поезд

За дирижерским пультом Хетаг Тедеев

За дирижерским пультом Хетаг Тедеев

Новогодние украшения в Москве: как столица подготовилась к Новому году 2025

Новогодние украшения в Москве: как столица подготовилась к Новому году 2025

Из Краснодара в Москву отправился новый поезд дальнего следования

Из Краснодара в Москву отправился новый поезд дальнего следования

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы