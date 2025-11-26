В Минкульте Грузии назвали плюсы от проведения детского "Евровидения"

В Грузии 13 декабря пройдет финал детского "Евровидения-2025". В Министерстве культуры Грузии заявили о важности конкурса и назвали позитивные стороны для страны, принимающей масштабное событие.
Глава Минкультуры Грузии Тинатин Рухадзе заявила, что проведение детского "Евровидения" послужит импульсом для развития туризма и экономики. По словам Рухадзе, Тбилиси поддерживает прогресс.
"Для страны это развивающийся туризм, устойчивое и непрерывное развитие экономики. Все это взаимосвязано, и, естественно, правительство Грузии поддерживает развитие и прогресс"
– Тинатин Рухадзе
Глава ведомства также отметила достижения юных исполнителей из Грузии на песенном конкурсе.
Напомним, что финал конкурса пройдет в Тбилиси 13 декабря. Грузию на конкурсе представит 10-летняя Анита Абгарян. Билеты на мероприятие начнут реализовывать 1 декабря.