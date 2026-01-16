В Грузии рекордно вырос майнинг криптовалюты

Майнинг криптовалюты рекордно вырос в Грузии в прошлом году на фоне легализации процесса и низких цен на электроэнергию.

Грузия обновила рекорд по майнингу цифровой валюты. Компании, которые занимаются добычей криптовалюты, потребили 5% электроэнергии, которую произвели в стране.

Согласно данным статистики, общий объем потребления майнеров составил 675 млн кВт/ч. Это почти на 80% превышает показатели прошлого года.

Отметим, что в прошлом году в стране легализовали добычу криптовалюты. Страна привлекает майнеров также низкими ценами на электроэнергию. В частности, свои фермы здесь разместила крупная блокчейн-компания Bitfury.

Напомним, что цена биткоина в прошлом году достигла исторического значения в $126 тыс.