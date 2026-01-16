Вестник Кавказа

В Грузии рекордно вырос майнинг криптовалюты

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Майнинг криптовалюты рекордно вырос в Грузии в прошлом году на фоне легализации процесса и низких цен на электроэнергию.

Грузия обновила рекорд по майнингу цифровой валюты. Компании, которые занимаются добычей криптовалюты, потребили 5% электроэнергии, которую произвели в стране. 

Согласно данным статистики, общий объем потребления майнеров составил 675 млн кВт/ч. Это почти на 80% превышает показатели прошлого года. 

Отметим, что в прошлом году в стране легализовали добычу криптовалюты. Страна привлекает майнеров также низкими ценами на электроэнергию. В частности, свои фермы здесь разместила крупная блокчейн-компания Bitfury. 

Напомним, что цена биткоина в прошлом году достигла исторического значения в  $126 тыс. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.