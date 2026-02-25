Moody's назвало азербайджанскую SOCAR "восходящей звездой"

SOCAR признана "восходящей звездой" нефтегазового сектора: Moody's присвоило компании рейтинг со стабильным прогнозом вслед за повышением рейтинга Азербайджана.

Азербайджанская Государственная нефтяная компания (SOCAR) признана одной из шести "восходящих звезд" мировой нефтегазовой отрасли в 2025 году — компания получила повышенный инвестиционный рейтинг от Moody's.

В Moody's пояснили, что повышение рейтинга SOCAR до уровня Baa3 со стабильным прогнозом напрямую связано с аналогичным повышением суверенного рейтинга Азербайджана.

Как следует из отчета Moody's, по итогам 2025 года шесть нефтегазовых компаний впервые получили рейтинг инвестиционной категории, и только одна компания была лишена этого статуса, перейдя в категорию "падшего ангела".

Аналитики Moody's ожидают увеличения числа понижений рейтингов в мировом нефтегазовом секторе, хотя сам сектор считают хорошо защищенным от волатильности цен на нефть. В отчете также приводится статистика за 2025 год: повышений (43) оказалось вдвое больше, чем понижений (21). При этом в годовом сопоставлении количество апгрейдов снизилось на 9%, а даунгрейдов — выросло на 50%.

Как развивается SOCAR?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о новейших направлениях работы SOCAR, обеспечивающих компании постоянный рост даже на фоне стабильного снижения уровня нефтедобычи в Азербайджане.

"В первую очередь SOCAR прилагает большие усилия для сохранения уровня производства нефти, разрабатывает технологии интенсификации нефтедобычи на азербайджанских месторождениях. Одновременно активно развивается добыча газа, и в сочетании с постоянной диверсификацией рынков это создает условия для дальнейшего роста газового производства в Азербайджане", - прежде всего сказал он.

"Однако SOCAR сосредоточена не только на разработке месторождений углеводородов в Азербайджане. Мы видим диверсификацию бизнеса госнефтекомпании в широком смысле: она выпускает облигации и инвестирует в другие промышленные отрасли. Подобная политика руководства SOCAR обеспечивает устойчивость компании и ее доходов, что очень важно", - продолжил Эмин Гарибли.

"Кроме того, SOCAR сейчас активно участвует в международных проектах в иностранных государствах. Стоит упомянуть проекты в Узбекистане и Ираке, а также в восточноевропейских странах. И это тоже делается с целью обеспечить устойчивость бизнеса на долгосрочный период и увеличить прибыльность SOCAR. Госнефтекомпания Азербайджана на сегодняшний день – пример того, как принадлежащая государству структура эффективно работает как коммерческое предприятие", - подчеркнул экономист.

"В итоге на сегодняшний день SOCAR – это не только нефтяное предприятие. Все-таки зависимость бизнеса столь крупной компании от одного сектора – это высокие риски. Совершенно логично развивать максимум сфер, приносящих SOCAR максимум прибыли и гарантировать продолжение работы. Важно, что SOCAR не только занимается собственно добычей ресурсов, но и вкладывает свои накопленные средства в другие прибыльные отрасли. Так предприятие превращается в финансовую структуру и, что еще существеннее, в институт развития", - обратил внимание Эмин Гарибли.

"Когда в Азербайджане возникают выгодные проекты в той или иной отрасли, где у других предприятий нет необходимых ресурсов, SOCAR охотно участвует в них. Я думаю, с этим и связаны высокие оценки Moody's, поскольку для обеспечения долгосрочной устойчивости крупным предприятиям необходимо диверсифицировать бизнес – таковы рекомендации международных организаций. Тем более когда это происходит в сочетании с эффективным управлением, как в SOCAR", - отметил доцент кафедры "Международная экономика" UNEC.

"Еще одно новшество SOCAR – это переход к развитию проектов в сфере зеленой энергетики в соответствии с глобальными тенденциями на мировом энергетическом рынке. Не исключено, что в дальнейшем Госнефтекомпания Азербайджана займется и другими отраслями, связанными с выработкой энергии. SOCAR завоевала репутацию надежного бизнес-партнера, и я думаю, что ее деятельность будет успешно продолжаться в дальнейшем", - заключил Эмин Гарибли.