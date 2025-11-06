Вестник Кавказа

Афганистан предложил России сельскохозяйственных рабочих

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России могли бы работать на объектах сельского хозяйства мигранты из Афганистана. Посол рассказал, что ранее это предложение было озвучено афганской стороной в Татарстане.

Афганистан может поставлять в Россию рабочих мигрантов, в том числе для сельского хозяйства, вопрос ранее обсуждался с властями Татарстана, поделился посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.

Он сообщил, что делегация Афганистана недавно совершила визит в Татарстан, где с главой региона Рустамом Миннихановым был обсужден вопрос о привлечении трудовых мигрантов из Афганистана к сельскохозяйственным работам в РФ. сфере сельского хозяйства,

"Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать"

– посол Афганистана

На данный момент конкретных договоренностей по этому вопросу не достигнуто, диалог продолжается, добавил Хассан, передает РИА Новости.

