РФ начала поставки дизельного топлива в Афганистан через Иран

Товарный поезд
РФ отправила первую партию дизельного топлива в Афганистан через территорию Ирана. Маршрут включает в себя Каспийское море, а также железную дорогу на севере ИРИ.

Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через территорию Ирана. Страна получит первую партию в 5 тыс т, передает портал Afghanistan International. 

"Директор иранской Северной железной дороги Рахман Масуми сообщил, что через Иран будет осуществлена транзитная поставка 5 тысяч тонн российского дизельного топлива"

– Afghanistan International

Маршрут российского топлива проходит по Каспийскому морю до порта Амирабад, далее дизель по железнодорожной ветке будет транспортирован до Афганистана. 

Сообщается, что Иран ранее отправил грузовой состав с дизельным топливом до станции Рознак в Афганистане.

