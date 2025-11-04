РФ начала поставки дизельного топлива в Афганистан через Иран

РФ отправила первую партию дизельного топлива в Афганистан через территорию Ирана. Маршрут включает в себя Каспийское море, а также железную дорогу на севере ИРИ.

Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через территорию Ирана. Страна получит первую партию в 5 тыс т, передает портал Afghanistan International.

"Директор иранской Северной железной дороги Рахман Масуми сообщил, что через Иран будет осуществлена транзитная поставка 5 тысяч тонн российского дизельного топлива"

– Afghanistan International

Маршрут российского топлива проходит по Каспийскому морю до порта Амирабад, далее дизель по железнодорожной ветке будет транспортирован до Афганистана.

Сообщается, что Иран ранее отправил грузовой состав с дизельным топливом до станции Рознак в Афганистане.