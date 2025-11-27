В Казахстане объявили о массовой задержке рейсов

Вынужденная задержку рейсов в Казахстане связана со срочным обновлениям ПО на лайнерах Airbus. Пассажиров просят заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний.

В Казахстане 29 ноября массово задерживаются рейсы из-за срочного обновления программного обеспечения на самолетах Airbus. О задержках рейсов предупредил сегодня ночью Комитет гражданской авиации республики. Там отметили, что обновление ПО в ускоренном режиме сейчас проводится на лайнерах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

"На текущий момент инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063"

– заявил Комитет гражданской авиации РК

Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах. Их планируется завершить в ближайшие дни.

Пассажиров призывают сохранять спокойствие и заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний.

Срочное обновление ПО на самолетах Airbus подтвердила, в частности, авиакомпания Air Astana.

"В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемых группой компаний Air Astana, будут задержаны в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов. Air Astana прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние на расписание, однако возможны изменения и задержки рейсов"

– Air Astana

Все службы аэропорта работают в штатном режиме, полеты выполняются в соответствии с международными авиационными требованиями, подчеркнули в аэропорту Алматы.

Комитет гражданской авиации запустил круглосуточный колл-центр для поддержки пассажиров при задержках рейсов.