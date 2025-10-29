Вестник Кавказа

Еще девять семей переселяются в село Венгли Агдеринского района

Очередная группа переселенцев сегодня отправилась в село Венгли Агдеринского района. В общей сложности это почти 40 человек.

Новая группа переселенцев в четверг отправится в село Венгли, расположенное в Агдеринском районе Азербайджана.

В нее вошли девять семей, то есть 38 человек.

Уточняется, что переселенные семьи ранее проживали в районе Дердйол в Агдаме.

В общей сложности число вернувшихся в Венгли семей достигнет 85, это 329 человек.

Стоит отметить, что переселенные семьи и по сей день живут в санаториях и административных зданиях в различных районах Азербайджана.

