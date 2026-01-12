В Грузию может прийти новый инвестор из ОАЭ

Грузинский рынок заинтересовал еще одного арабского инвестора – стартовали переговоры с компанией DAMAC Properties.
Правительство Грузии встретилось с компанией DAMAC Properties – ведущим застройщиком ОАЭ.
"Мы обсудили ряд секторов, в которые возможно инвестировать в Грузии, и я уверена, что после этой встречи нас ждут еще одни успешно завершенные переговоры"
– глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили
Встреча прошла в Абу-Даби, были отмечены высокие показатели экономического роста Грузии. По данным правительства Грузии, особое внимание стороны уделили возможности инвестирования арабской компанией в сектор гостеприимства и недвижимости, также обсуждался роста туристического сектора Грузии.