Кобахидзе улетел в ОАЭ на неделю

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отправился в Объединенные Арабские Эмираты для участия в Неделе устойчивого развития, которая пройдет в Абу-Даби.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прилетел в ОАЭ, чтобы принять участие в мероприятии, которое состоится на этой неделе в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

Грузию также представят главы МИД страны Мака Бочоришвили, Минэкономики Мариам Квривишвили и Минсельхоза Давид Сонгулашвили.

Неделя устойчивого развития (АDSW) пройдет с 13 по 15 января.

Ожидается, что Кобахидзе выступит на секции "Средний коридор – соединение Европы и Азии посредством энергетики".

Кроме того, в ходе проведения мероприятий Недели устойчивого развития, Кобахидзе встретится с представителями крупных инвестиционных компаний.

 

