Нефть, ракеты и блокада: Ормузский узел мировой нестабильности

Эскалация вокруг Ормузского пролива перешла из фазы "разовых случайностей" в фазу ежедневных боевых действий, что ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования иранского конфликта.

Главным триггером эскалации между Ираном и США с прошлой недели является охрана свободы судоходства в Ормузском проливе. Иранская сторона требует от кораблей прохода по очерченной Тегераном траектории, а в случае неподчинения Корпус стражей Исламской революции открывает огонь. США видят в этом casus belli и наносят удары по огневым точкам в Иране на берегах Ормузского пролива и Персидского залива.

Одним из наиболее резонансных эпизодов последних дней стала атака КСИР на танкеры. По данным Министерства обороны ОАЭ, накануне два нефтяных танкера — Mombasa и Bahia — были поражены крылатыми ракетами в южной части Ормузского пролива, в территориальных водах Омана. В результате удара погиб один член экипажа, гражданин Индии, еще восемь человек получили ранения, включая граждан Украины. Несмотря на возникшие пожары, экипажам удалось взять ситуацию под контроль, однако сами суда получили значительные повреждения. Абу-Даби квалифицировал произошедшее как грубое нарушение международного права и прямую угрозу региональной стабильности. В заявлении подчеркивается, что страна оставляет за собой право на ответные действия.

В тот же день Центральное командование США (CENTCOM) в очередной раз сообщило о проведении серии ударов по военным объектам на территории Ирана. В течение пятичасовой операции были поражены цели в Бушере, Бендер-Аббасе, Джаске и других стратегически важных точках. Американская сторона утверждает, что удары направлены на снижение возможностей Тегерана атаковать морские перевозки и гражданские суда.

Вашингтон также объявил о возобновлении морской блокады Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что США намерены обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, одновременно ограничивая доступ иранских судов и партнеров Исламской Республики. Более того, Белый дом фактически заявил о претензии на контроль над проливом. Трамп объявил США "стражами пролива" и уведомил, что пока боевые действия в регионе продолжаются, Вашингтон будет взимать 20% от стоимости всех грузов, проходящих через эту водную артерию. По факту, не будучи способными остановить Иран, США пытаются установить аналогичный контроль.

Тегеран, в свою очередь, отвергает обвинения в агрессии против стран региона, настаивая на том, что его действия носят оборонительный характер. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что удары наносятся исключительно по американской военной инфраструктуре. Корпус стражей Исламской революции сообщил о нанесении ударов по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании, а также о применении беспилотников и ракет против военных объектов.

Одновременно иранская сторона фактически признала причастность к атакам на танкеры, заявив, что суда якобы нарушили правила прохода через пролив. В Тегеране утверждают, что экипажи были введены в заблуждение американской стороной, что добавляет конфликту элемент информационного противостояния.

Тем временем йеменские хуситы, пострадавшие от ударов, фактически осуществленных армией Саудовской Аравии, провели ответную атаку на саудовский аэропорт Абха. Движение "Ансар Аллах" предупредило о готовности расширить военные операции, в том числе перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, что в сочетании с напряженностью в Ормузе может привести к беспрецедентному удару по глобальной торговле и поднять цены на нефть. Саудиты пытаются помешать укреплению связей хуситов с Ираном, и свой удар нанесли по аэропорту Саны в ответ на осуществление гражданского рейса между Ираном и Йеменом. Воздушное сообщение между Тегераном и Саной, по версии официальных властей Йемена, нарушает суверенитет страны, поскольку не согласованы с Аденом, где после начала гражданской войны временно базируется йеменское правительство.

Наряду со странами региона - ОАЭ, Катаром, Кувейтом, Саудовской Аравией и Бахрейном, чьи территории и корабли подвергаются ударам - большую обеспокоенность новый раунд эскалации вызывает у внерегиональных стран, зависящих от поставок нефти и газа. Европейский союз уже выразил тревогу. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что атаки на торговые суда подрывают международное право и могут привести к полному краху мирных договоренностей. Брюссель подчеркивает необходимость сохранения свободы судоходства и усиливает координацию с государствами Персидского залива. Если хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, под риском окажутся не только потоки энергоносителей, но и других товаров, идущих между Азией, Африкой и Европой.

На фоне военной эскалации растет и внутриполитическое напряжение в США. Согласно опросам, большинство американцев ожидает затяжной конфликт и не поддерживает военные действия против Ирана. Дополнительным фактором становится риск роста цен на энергоносители, напрямую связанный с нестабильностью в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Внутреннее недовольство будет напрямую влиять на шансы республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.

За последнюю неделю Иран и США разорвали все переговорные нити и перешли к фазе перманентной эскалации. Хотя полномасштабная война так и не началась, но ее вероятность возрастает с каждым днем. Израиль еще не подключился к военным действиям, но, учитывая приближение выборов в Кнессет, Биньямин Нетаньяху для повышения своих рейтингов может вновь разыграть аргумент "Иран - угроза безопасности Израиля". На этот раз уговаривать президента Дональда Трампа ему не придется, так как США сами вновь ведут боевые действия против Ирана. Но в случае возобновления полноценной войны, хуситы, которые держались в стороне весной, могут стать активной частью конфликта.