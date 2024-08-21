Станция "Гагрипш" в Абхазии будет модернизирована

Легендарную железнодорожную станцию "Гагрипш" отремонтируют в Абхазии. Несколько десятилетий станция была заброшена.
"Абхазская железная дорога" начала ремонтные работы на территории железнодорожной станции "Гагрипш".
Станция в Гагре не использовалась более 30 лет - с 1993 года. Также многие десятилетия на объекте, построенном в 1943 году, не проводились ремонтные работы. В настоящее время на станции демонтировала кровля, идет расчистка территории, ведется подготовка в прокладке электросетей. В будущем на территории станции "Гагрипш" будет уложена брусчатка и проведено благоустройство, сообщили в АЖД.
Ремонтные работы на объекте финансируются "Абхазской железной дорогой".