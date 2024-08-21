Вестник Кавказа

Станция "Гагрипш" в Абхазии будет модернизирована

Станция Гагрипш
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Легендарную железнодорожную станцию "Гагрипш" отремонтируют в Абхазии. Несколько десятилетий станция была заброшена.

"Абхазская железная дорога" начала ремонтные работы на территории железнодорожной станции "Гагрипш".

Станция в Гагре не использовалась более 30 лет - с 1993 года. Также многие десятилетия на объекте, построенном в 1943 году, не проводились ремонтные работы. В настоящее время на станции демонтировала кровля, идет расчистка территории, ведется подготовка в прокладке электросетей. В будущем на территории станции "Гагрипш" будет уложена брусчатка и проведено благоустройство, сообщили в АЖД.

Ремонтные работы на объекте финансируются "Абхазской железной дорогой".

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