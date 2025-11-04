Оверчук: открытие ж/д сообщения с Арменией через Азербайджан принесет мир на Южный Кавказ

Прямое ж/д сообщение между Россией и Арменией транзитом через Азербайджан и Грузию, по словам Алексея Оверчука, внесет важный вклад в установление мира на Южном Кавказе.

Запуск железнодорожного сообщения между РФ и Арменией через Азербайджан и Грузию стал реальным вкладом в обеспечение мира на Южном Кавказе, такое заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в связи с доставкой партии российской пшеницы в Армению транзитом через Азербайджан и Грузию, приветствовав это событие.

По его словам, прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией произошло впервые с момента обретения Арменией независимости.

Достижение это, уточнил Оверчук, служит "реальным, осязаемым вкладом в установление мира на Южном Кавказе", оно также говорит о работе России над региональной стабильностью и в направлении экономического развития всех стран региона.

Вице-премьер РФ уточнил, что запущенный маршрут теснее свяжет Россию со странами региона в плане транспортного сообщения, увеличит доступность рынка Армении для товаров из стран ЕАЭС с одной стороны, а с другой – повысит доступность рынка объединения для армянских производителей.

"Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно – один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству"

– Алексей Оверчук

Он добавил, что событие свершилось вследствие договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 2020 и 2021 годов, а также благодаря деятельности трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров РФ, АР и РА.

"Хочу поблагодарить своих коллег – заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна за совместную работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа, а также Грузию за конструктивное участие в организации перевозок по данному маршруту"

– Алексей Оверчук