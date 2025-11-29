Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи запустят 8 декабря

8 декабря паром Сочи-Трабзон отправится в свой первый рейс. Месяц назад судно, вышедшее из Турции, не достигло российского берега.

Стала известна дата запуска паромного сообщения между Трабзоном и Сочи. Согласно информации директора по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергея Туркменяна, запуск парома Seabridge между российским курортом и городом в Турции намечен на 8 декабря.

Как отметил Туркменян, транспортные и дипломатические ведомства России и Турции договорились о запуске паромного сообщения. Запуск маршрута также одобрили в Росморречфлота, передает РИА Новости.

Отметим, что запуск парома Seabridge неоднократно откладывали. В начале ноября судно отправилось из Трабзона в первый за многие годы рейсы, однако паром так и не достиг российского берега: в Сочи отказались принять судно по соображениям безопасности. Судно спустя два дня ожидания взяло обратный курс.