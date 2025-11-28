Сочи и Кувейт в декабре свяжут прямые рейс Jazeera Airways

Сочи ждет притока арабских туристов зимой. Jazeera Airways вводит в расписание прямые рейсы между Сочи и Кувейтом.
С 25 декабря между Сочи и Кувейтом будут летать самолеты авиакомпании Jazeera Airways, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Программа появилась благодаря активным усилиям РСТ по продвижению России на кувейтском рынке"
– председатель комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович
Он отметил, что в летнем сезоне такие авиарейсы пользовались большим спросом – самолеты были загружены на 100%.
Рейсы рассчитаны, прежде всего, на арабских туристов, желающих посетить зимой горнолыжные курорты Сочи.