Сочи и Кувейт в декабре свяжут прямые рейс Jazeera Airways

Самолет над морем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи ждет притока арабских туристов зимой. Jazeera Airways вводит в расписание прямые рейсы между Сочи и Кувейтом.

С 25 декабря между Сочи и Кувейтом будут летать самолеты авиакомпании Jazeera Airways, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Программа появилась благодаря активным усилиям РСТ по продвижению России на кувейтском рынке"

– председатель комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович

Он отметил, что в летнем сезоне такие авиарейсы пользовались большим спросом – самолеты были загружены на 100%.

Рейсы рассчитаны, прежде всего, на арабских туристов, желающих посетить зимой горнолыжные курорты Сочи.

