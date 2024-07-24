Вестник Кавказа

Аральское море исследует международная экспедиция с участием России

Аральское море исследует международная экспедиция с участием России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ученые из России, Китая, Узбекистана и Казахстана этим летом проведут совместное исследование района Аральского моря. Экспедиция призвана найти пути решения проблемы Арала.

Регион Аральского моря будут исследован в рамках международной научной экспедиции.

Участниками проекта станут специалисты из России, Китая, Узбекистана, Казахстана. Экспедиция состоится в конце августа 2024 года.

"Эти полевые работы позволят нам собрать актуальные данные и провести анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, что станет важным шагом на пути к восстановлению территории"

– директор Синьцзянского института экологии и географии Чжан Юанмин

Исследователи изучат влияния экологической проблемы Аральского моря на окружающую среду, проведут ландшафтные исследования, изучат флору и фауну региона, а также разработают планы по изменению экологической ситуации. Все работы проводятся с целью восстановление экосистемы Арала.

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