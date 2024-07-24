Аральское море исследует международная экспедиция с участием России

Ученые из России, Китая, Узбекистана и Казахстана этим летом проведут совместное исследование района Аральского моря. Экспедиция призвана найти пути решения проблемы Арала.
Регион Аральского моря будут исследован в рамках международной научной экспедиции.
Участниками проекта станут специалисты из России, Китая, Узбекистана, Казахстана. Экспедиция состоится в конце августа 2024 года.
"Эти полевые работы позволят нам собрать актуальные данные и провести анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, что станет важным шагом на пути к восстановлению территории"
– директор Синьцзянского института экологии и географии Чжан Юанмин
Исследователи изучат влияния экологической проблемы Аральского моря на окружающую среду, проведут ландшафтные исследования, изучат флору и фауну региона, а также разработают планы по изменению экологической ситуации. Все работы проводятся с целью восстановление экосистемы Арала.