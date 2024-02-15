В Аральском море в Казахстане увеличился объем воды

В северной части Аральского моря увеличился объем воды, сообщили в Казахстане. Республика возглавляет Международный фонд спасения Арала.

В Казахстане продолжат вести работы по решению проблемы Аральского моря, об этом сообщил глава управления водного сотрудничества по ЦА департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации республики Ерболат Пернехан.

В 2024 году начнется вторая фаза проекта, реализуемого совместно со Всемирным банком, по сохранению Северного Аральского моря.

"Проектом предусмотрено увеличение объема на 5 км3 воды, 1000 км2 дна покроется водой, что уменьшит распространение соле-пылевых бурь, стабилизируются придельтовые озера (Камышлыбатское и Акшатауское озерные системы)"

– Пернехан

Проблема опустынивания территорий высыхающего Арала - большая экологическая проблема всего региона. Для решения ситуации высохшее дно пытаются озеленить, а сохраняющиеся водные ресурсы защищают от исчезновения.

"За осенне-зимний период (2023-2024 гг.) в Северное Аральское море подано 1,3 км3 воды. По состоянию на 15 июня 2024 года, наполнение Северного Аральского моря составляет 21,4 км3, что больше прошлогоднего показателя на 1,2 км3"

– Пернехан

С этого года Казахстан на трехлетний срок является председателем Международного фонда спасения Арала, за этот период планируется реализовать несколько инициатив, добавил представитель ведомства в беседе с Kazinform.