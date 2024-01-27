Вестник Кавказа

Дно Арала засадят уникальным тростником

Дно Арала засадят уникальным тростником
© Фото: министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана
В недалеком будущем высохшее дно Аральского моря между Казахстаном и Узбекистаном превратится в зеленый оазис – его начали засаживать уникальным тростником, который предотвратит опустынивание территории.

Некогда крупное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана, получившее название Аральское море, а ныне превратившееся в 600 тыс га безводной пустыни, все же станет оазисом – его дно начали засаживать уникальным растением – тростниковым Арундо, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Растения высаживают по инициативе министерства под руководством профессора НИИ лесного хозяйства Зиновия Новицкого.

"Это новые растения для осушенного дна Арала, интродуцированные с других зон. Через год-два вся эта площадь будет засажена растениями Arundo donax, потому что корневые отпрыски дают ростки. Они не только помогут предотвратить ветра с солью, но их стебли можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции"

- Зиновий Новицкий

Посадкам уже месяц – их уникальность в том, что они растут из корневых отпрысков, а не из саженцев, спокойно переносят засуху и за год достигают в высоту четырех метров.

Успешными результатами узбекский ученый поделился с казахскими коллегами в Астане, где побывал по приглашению министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

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