Что такое озеро Жылтырбас и почему оно попало с список всемирно значимых?

12 февраля узбекское озеро Жылтырбас попало в список водно-болотных угодий всемирного значения. Расскажем, чем важность ветленда Жылтырбас, когда власти Узбекистана начали работу над его включением в международный список и что теперь будет с озером.

Что собой представляет озеро Жылтырбас?

Озеро Жылтырбас - это часть некогда большого Аральского моря, которое сегодня оказалось на грани экологической катастрофы. Территориально Жылтырбас находится в дельте реки Амударья, и ранее представлял собой залив Аральского моря. Название озера, Жылтырбас, состоит из двух частей: ”жылтыр” означает блестящий, а ”бас” - вода.

Жылтырбас - это топографический объект на территории Узбекистана, расположенный в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан.

Площадь Жылтырбаса - 150 квадратных километров

Протяженность: 18,5 километров

Береговая линия: 76 километров

Средняя глубина Жылтырбаса - 1,5 метра. Наибольшая глубина - 4 метра.

Общая площадь водно-болотных угодий Жылтырбаса составляет 15 тыс гектаров.

Какая вода в озере Жылтырбас?

Вода в озере Жылтырбас поступает из дренажных коллекторов (системы сооружений для понижения уровня грунтовых вод) протоки Казахдарья, а также из термальных скважин. Вода в озере желтоватого цвета, незначительно засоленная и непригодная для питья. Практически весь водоем Жылтырбас покрыт тростниковыми зарослями. В наиболее засушливые годы Жылтырбас практически полностью пересыхает. Большую часть года Жылтырбас представляет собой не одно озеро, а сотни отдельных плесов - водных пространств.

В чем важность Жылтырбаса?

Жылтырбас - уникальной с точки зрения флоры и фауны природный объект. В озере водятся:

Сазан

Чехонь

Змееголов

Амударьинский малый лопатонос, находящийся под угрозой

Амударьинский большой лопатонос, находящийся под угрозой

Территория водно-болотных угодий Жылтырбаса - место гнездования более 50 видов птиц, в том числе малого баклана, лебедя-шипуна, болотного луня и беркута . На берегу озера обитают ондатры, а также пасутся находящиеся под угрозой джейраны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жылтырбас против соляной пыли Аральского моря

Помимо важности Жылтырбаса с точки зрения сохранения биологического разнообразия, водоем также служит естественным буфером, сдерживающим распространение соляной пыли, сдуваемой со дна Аральского моря, и вызывающей серьезные заболевания у местного населения, в том числе сердечно-сосудистую, почечную и печеночную недостаточность.

Что такое Рамсарская конвенция?

Министерство экологии Узбекистана номинировало озеро Жылтырбас на получение статуса Рамсарского угодья еще весной 2022 года.

Рамсарские угодья - это водно-болотные территории всемирного значения, определенные в рамках Рамсарской конвенции, которая была подписана в 1971 году в иранском Рамсаре под эгидой ЮНЕСКО. Рамсарская конвенция, вступившая в силу в 1975 году, предусматривает региональное и международное партнерство по сохранению влажных земель, а также экологичное использование ресурсов.

Что теперь будет с озером Жылтырбас?

Сегодня на территории ветленда (водно-болотного угодья) Жылтыбрас местным общинам разрешено охотиться, заниматься рыболовством и пасти скот. Также действуют государственные программы ”Охотничья ферма” и ”Лесное сообщество” для содействия разумному использованию ресурсов и развитию устойчивого туризма.

Попадание в список Рамсарских угодий обеспечит природоохранному объекту международную экологическую экспертизу, а также возможность получить финансирование на восстановление экосистемы.