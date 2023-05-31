Сколько стоит отдых в Абхазии?

Отдых за границей в 2023 году существенно подорожал для россиян, сообщили в АТОР.
Эксперты ассоциации сравнили средний чек на отдых за рубежом для россиян этим летом и суммы, которые были нужны, чтобы провести отпуск за границей в 2022 году.
Оказалось, что за год он вырос минимум на 15%, а максимум - по некоторым направлениям - на 50%.
Самые популярные страны для отдыха у россиян
В АТОР также назвали топ-3 стран, которые в этом сезоне пользуются самым высоким спросом. Это:
- Турция,
- Абхазия,
- Египет.
Тур на двоих в Турцию стоит от 215 тыс до 265 тыс рублей. Отдохнуть в Абхазии можно гораздо бюджетнее - за 80-100 тыс рублей. Поездка в Египет обойдется в 200 тыс рублей.
В число самых популярных вошли и поездки в ОАЭ, которые в этом сезоне даже дешевле Турции и Египта, - 150-170 тыс рублей. Охотно ездят россияне и в Таиланд (200 тыс).