Сколько стоит отдых в Абхазии?

Опубликовано: 18:43, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зарубежный отдых этим летом обойдется россиянам значительно дороже, чем год назад, сообщили в АТОР. Туры за границу подорожали как минимум на 15%, максимум - в 1,5 раза.

Отдых за границей в 2023 году существенно подорожал для россиян, сообщили в АТОР.

Эксперты ассоциации сравнили средний чек на отдых за рубежом для россиян этим летом и суммы, которые были нужны, чтобы провести отпуск за границей в 2022 году.

Оказалось, что за год он вырос минимум на 15%, а максимум - по некоторым направлениям - на 50%.

Самые популярные страны для отдыха у россиян

В АТОР также назвали топ-3 стран, которые в этом сезоне пользуются самым высоким спросом. Это:

Тур на двоих в Турцию стоит от 215 тыс до 265 тыс рублей. Отдохнуть в Абхазии можно гораздо бюджетнее - за 80-100 тыс рублей. Поездка в Египет обойдется в 200 тыс рублей.

В число самых популярных вошли и поездки в ОАЭ, которые в этом сезоне даже дешевле Турции и Египта, - 150-170 тыс рублей. Охотно ездят россияне и в Таиланд (200 тыс).