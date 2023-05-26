Абхазия откроет купальный сезон 15 июня

Опубликовано: 11:05, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии начало купального сезона отложили на пять дней, чтобы успеть подготовить пляжи для безопасного отдыха. Купаться можно будет с середины июня.

Купальный сезон в 2023 году начнется в Абхазии 15 июня, дату назвал глава Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) при МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.

Он рассказал, что первоначально купальный сезон планировалось открыть в республике уже 10 июня, но главы администраций просят больше времени на подготовку всех пляжей в Абхазии. В итоге было решено, что пляжный отдых станет возможен на курортах Абхазии с 15 июня.

В рамках подготовки пляжей к купальному сезону 2023 года проводится очистка дна на пляжных территориях; в море на расстоянии 30 м от берега устанавливаются буи, за которые запрещено заплывать; выделяются технические зоны для маломерных судов. Кроме того, на пляжах Абхазии к началу купального сезона появятся спасательные посты - в наличии должна быть спасательная лодка, а также будут вывешиваться флаги, разрешающие или запрещающие купание.

Когда начинается купальный сезон?

Сегодня температура воды в море в Абхазии составляет 17 градусов. Согласно средним многолетним значениям, к 10 июня море прогревается до 20 градусов. В середине июня температура моря обычно составляет 22 градуса. Считается, что купаться в море можно тогда, когда оно прогрелось до 20-21 градуса.

Сезон в Абхазии длится до конца октября. Лучше всего ехать отдыхать на море в начале июля или конце августа. Бархатный сезон приходится на осень, в это время море теплое, а погода мягкая. Купальный сезон завершается в октябре.

Безопасность купания зависит от погодных условий. Ориентироваться туристы смогут по цвету флага на пляже: желтый - можно купаться, черный - нельзя.

Проверка пляжей Абхазии

За пять дней до старта купального сезона, то есть 10 июня, начнутся инспекции по выполнению всех предписаний. Штраф за плохую подготовку территории для пляжного отдыха составляет до 10 тыс рублей, напомнил Сабуа в интервью радио Sputnik.