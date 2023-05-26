Открытый бассейн в Сухуме начнет работать в июне

Опубликовано: 14:09, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом 2023 года знаменитый бассейн в столице Абхазии начнет работать в июне. Точные даты будут зависеть от погоды - открытый бассейн не подогревается.

Большой открытый бассейн в Сухуме пока не прогрелся для того, чтобы принимать гостей. Ожидается, что требуемая температура вода в нем установится в начале лета.

"Когда температура воды достигнет 23 градуса, бассейн начнет работать. Сейчас температура 19 градусов"

– директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко

Он уточнил в интервью радио Sputnik, что купаться в бассейне, скорее всего, уже можно будет в начале июня. Бассейн не имеет подогрева.

История бассейна в Сухуме

Сухумский олимпийский бассейн - знаковый объект, наследие СССР. Его построили к Олимпиаде-80 в Москве, после распада Союза бассейн был поврежден и на долгие годы закрылся.

Восстановить открытый бассейн длиной 50 метров удалось только в прошлом году. Сезон 2023 года станет первым полноценным в работе сухумского бассейна спустя десятилетия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объект может одновременно вмещать 120 человек. Он не подходит для детей, не умеющих плавать - глубина бассейна составляет 2,25 м.

Часы работы и цены

Главный бассейн Абхазии буде работать с понедельника по субботу, при этом среда и суббота - женские дни. Шесть дней в неделю купаться в бассейне под открытым небом можно с 08.00 до 21.00. По воскресеньям бассейн в Сухуме не работает.

Пользование бассейном платное. В 2022 году цены были такими:

дети 6-16 лет - 200 рублей в день, абонемент на месяц - 2 тыс рублей,

ветераны войны в Абхазии - 250 рублей в день, абонемент 2,5 тыс рублей,

граждане Абхазии – 300 рублей, абонемент 3 тыс рублей,

иностранные граждане от 16 лет - 400 рублей, абонемент 4 тыс рублей.

Бесплатно посещать бассейн могут инвалиды-колясочники.