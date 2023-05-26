Открытый бассейн в Сухуме начнет работать в июне

Большой открытый бассейн в Сухуме пока не прогрелся для того, чтобы принимать гостей. Ожидается, что требуемая температура вода в нем установится в начале лета.
"Когда температура воды достигнет 23 градуса, бассейн начнет работать. Сейчас температура 19 градусов"
– директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко
Он уточнил в интервью радио Sputnik, что купаться в бассейне, скорее всего, уже можно будет в начале июня. Бассейн не имеет подогрева.
История бассейна в Сухуме
Сухумский олимпийский бассейн - знаковый объект, наследие СССР. Его построили к Олимпиаде-80 в Москве, после распада Союза бассейн был поврежден и на долгие годы закрылся.
Восстановить открытый бассейн длиной 50 метров удалось только в прошлом году. Сезон 2023 года станет первым полноценным в работе сухумского бассейна спустя десятилетия.
Объект может одновременно вмещать 120 человек. Он не подходит для детей, не умеющих плавать - глубина бассейна составляет 2,25 м.
Часы работы и цены
Главный бассейн Абхазии буде работать с понедельника по субботу, при этом среда и суббота - женские дни. Шесть дней в неделю купаться в бассейне под открытым небом можно с 08.00 до 21.00. По воскресеньям бассейн в Сухуме не работает.
Пользование бассейном платное. В 2022 году цены были такими:
- дети 6-16 лет - 200 рублей в день, абонемент на месяц - 2 тыс рублей,
- ветераны войны в Абхазии - 250 рублей в день, абонемент 2,5 тыс рублей,
- граждане Абхазии – 300 рублей, абонемент 3 тыс рублей,
- иностранные граждане от 16 лет - 400 рублей, абонемент 4 тыс рублей.
Бесплатно посещать бассейн могут инвалиды-колясочники.