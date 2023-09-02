Отдых в Абхазии в сентябре: еще теплое море, прохлада, тишина и фрукты

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли отдохнуть в Абхазии не летом, а в сентябре? Однозначно да, ведь ранней осенью на Черном море бархатный сезон! Рассказываем, какая погода, теплое ли море и какое самое теплое место в Абхазии в сентябре.

Самое время ехать в Абхазию – осень, когда приходит время доставать зонт с верхней полки шкафа, а летняя футболка меняется местами в гардеробе с теплым пальто. В Абхазии можно продлить себе летние каникулы на 2-3 недели, а то и на целый месяц.

Плюсы отдыха в сентябре в Абхазии

Сентябрь в Абхазии – это время бархатного сезона, который продлится теперь до середины октября. Летняя жара спадает, наплыв туристов уже давно позади, а значит, можно спокойно наслаждаться красотами этого края.

Что взять с собой в сентябре в Абхазию?

Отдых в Абхазии имеет свои особенности. Собираясь туда, обязательно стоит взять:

наличные деньги – в Абхазии мало банкоматов, и лучше запастись ими заранее. Кстати, валюта Абхазии – российские рубли;

купальные принадлежности – море в Абхазии в сентябре достаточно теплое для купания;

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

﻿﻿спортивную одежду и обувь – почти все экскурсионные поездки рассчитаны на посещение гор, ущелий и пещер, поэтому лучше, если одежда не будет сковывать движения;

﻿вместительный рюкзак, в который вместятся все нужное для экскурсии и – позже – купленные на месте сувениры;

теплые вещи – пара свитеров или худи никогда не будут лишними в поездке, так как сентябрьские вечера в Абхазии могут удивить капризами погоды;

дождевик или зонт спасут при неожиданном ливне.

Какая погода в Абхазии в сентябре?

Сентябрь для отдыха в Абхазии однозначно подойдет тем, кто не любит сильный зной.

Температура воздуха днем в сентябре в среднем составляет +23 градуса – прекрасная возможность обзавестись курортным загаром, но не обгореть под палящим солнцем.

Ночью при этом бывает прохладно: перепады температуры могут достигать 10 градусов, средняя температура достигает 15 градусов – так что для вечерних прогулок понадобится что-то теплое.

Сезона дождей бояться не стоит, зачастую он начинается в Абхазии только в октябре. Однако зонт все же лучше захватить с собой. В конце сентября погода может быть более непредсказуемой и дождливой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море Абхазии в сентябре: можно ли купаться?

После летней жары море здесь достаточно теплое, и купаться можно вплоть до середины октября.

Температура воды в начале месяца комфортная – +25-26 градусов. Ближе к октябрю она становится прохладнее, а из-за внезапных осенних дождей может быстро остыть до 20-22 градусов.

Где теплее всего? Лучшие курорты Абхазии в бархатный сезон

Самым теплым абхазским городом для отдыха в сентябре считают Гагру: тут воздух теплее на 2-3 градуса, чем, к примеру, в Сухуме или Пицунде.

Однако отлично отдохнуть получится в любом из туристических центров. Все зависит от того, какие достопримечательности отмечены на вашей карте путешественника.

Гагра

Пляжи Гагры признаны лучшими в Абхазии, за счет развитой инфраструктуры. В сентябре здесь будет особенно комфортно загорать и купаться, так как туристов будет не так много, как летом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такие "магниты" для отдыхающих, как живописное озеро Рица, дача Сталина, гора Мамдзышха с ее зелеными лугами и панорамой города тоже расположены недалеко от него.

Сухум

Еще одно популярное место для отдыха - столица Абхазии Сухум. Сам город находится дальше от границы, поэтому многие сюда не доезжают, предпочитая более близкую и развитую Гагру или Пицунду. Однако Сухуму есть чем привлечь любителей истории и фанатов красивых видов – к примеру, развалинами Замка Баграта, откуда весь город виден как на ладони. Келасурская (Великая Абхазская) стена – еще одна историческая достопримечательность, расположенная недалеко от Сухума.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжей в столице республики также довольно много, можно выбрать на любой вкус и с удовольствием позагорать, если вас не интересуют экскурсии.

Пицунда

В Пицунде в свою очередь можно на все сто насладиться природой региона. С трех сторон ее окружает живописная сосновая роща с выходом к пляжу и кипарисовой аллее. Занесенные в Красную книгу пицундские сосны спасут от зноя в жаркие дни, а воздух рощи будет особенно свежим и целебным. У находящихся неподалеку пансионатов можно арендовать транспорт для велосипедной прогулки, но и пеший вариант будет не менее приятным.

Наталья Филатова, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 3.0

Озеро Инкит в окрестностях Пицунды отлично подойдет для отдыха наедине с природой. Тут найдется место и для любителей рыбалки, так как в водоеме водится рыба – караси, карпы, сазаны и другие. Можно будет понаблюдать за самыми разными представителями местной фауны: у озера обитает множество разных птиц, в том числе болотные курочки. Дополнительным приятным бонусом будет панорама величественных горных хребтов, расположенных за Инкитом.

Что привезти из Абхазии в сентябре?

Возвращаясь с отдыха домой, не забудьте запастись полезными и вкусными сувенирами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сентябрь в Абхазии - время созревания винограда, груш, инжира. Все это можно забрать с собой в виде сухофруктов, если боитесь, что при перевозке фрукты испортятся.

Из сентябрьского отпуска также можно привезти недозрелые лимоны и фейхоа. Они легко перенесут долгую дорогу домой, а по приезде из них можно сделать отличное варенье.

В это же время в Абхазии зреют каштаны, грецкие орехи и фундук.

В общем, уехать из Абхазии без витаминного коктейля и отличного настроения вам вряд ли удастся!