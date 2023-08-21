"Ласточки" Сочи-Гагра 2023: стало известно новое расписание

Опубликовано: 19:52, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Измененное расписание движения электропоездов "Ласточка" из Сочи в Гагру анонсировали в СКЖД. Электрички будут курсировать в Абхазию дважды в день.

Новое, осеннее расписание "Ласточек" между Сочи и Гагрой вступит в силу с сентября, сообщили в СКЖД.

Расписание "Ласточек" из Сочи в Гагру

Из Сочи можно будет выехать в 08:50 и в 17:42. Эти поезда будут прибывать в Гагру в 13:06 и в 21:30 соответственно. Отметим, что маршрут их следования включает станцию Аэропорт Сочи.

В обратный путь "Ласточки" будут отправляться днем в 13:26 и вечером в 21:40. Дневной рейс прибудет на станцию Сочи в 17:24. Конечная вечернего поезда – Аэропорт Сочи: там пассажиры окажутся в 00:40.

Цена билета на электричку Сочи-Гагра

Стоимость билета из Сочи в Гагру в классе эконом начинается от 576 рублей. Минимальная цена места в вагонах класса комфорт – 1756 рублей.

Попасть из Аэропорта Сочи в Гагру в экономе можно минимум за 563 рубля, в комфорте – за 1630 рублей.