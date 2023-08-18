Осень в Абхазии: теплое море, вина, фрукты, музыка и скачки

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наступающая осень — отличная пора для поездки в полюбившуюся россиянами Абхазию. В это время там устанавливается комфортная погода, а морская вода прогревается почти до 30 градусов и сохраняет комфортную для купания температуру почти до конца октября. Загорать при этом безопасно, так как солнце не обжигает, а приятно согревает кожу.

Средняя температура в сентябре - октябре +25 градусов.

Золото Абхазии

Благодаря разнообразию зеленых насаждений, которыми так богат этот край, можно наблюдать, как осень меняет их цветовую палитру. К примеру, в парке "Синоп" на окраине Сухума есть аллея деревьев гинкго, древнейшего растения, которому более 270 млн лет. Осенью листья гинкго, имеющие форму сердечек, приобретают цвет чистого золота. Листья этого растения содержат биологически активные вещества, оказывающие благоприятное воздействие на здоровье человека.

Осень привлекает также более низкими ценами на пребывание на курортах Абхазии, а также на транспортные расходы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда сходить осенью в Абхазии?

Если летом туристы большую часть времени проводят на пляжах, то осень предлагает помимо морского купания еще и культурную программу. К примеру, концертный сезон в Пицунде открывается органными концертами под сводами Патриаршего собора, построенного в IX веке. Здесь выступают известные певцы и музыканты, а также государственный камерный оркестр.

Любителям активного отдыха подойдут прогулки по горным тропам, которые осенью доставят большее удовольствие в силу комфортной погоды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осенью можно съездить на скачки: именно в это время проводится Чемпионат по конному спорту. Здесь можно познакомиться с традиционными абхазскими конными играми: джигитовкой, конным футболом и др.

Лыхны – столица древней демократии

Лыхны — одно из самых больших сел Абхазии — расположено в 5 км от Гудауты. В средние века здесь была столица Абхазского княжества. Здесь же располагалась резиденция князей Чачба, тогдашних правителей Абхазии. В те времена на Лыхненской площади проводились народные собрания, принимались важные решения, которые касались каждого, поэтому правом голоса пользовались все участники таких народных сходов. Свидетели тому —пятисотлетние липы — главное украшение площади. Для абхазов эти места имеют особую историческую ценность.

Храм успения пресвятой Богородицы

Храм X-XI веков сохранился до наших дней в своем первозданном виде. Тип архитектуры — крестово-купольный — отличается строгостью форм. Внутри храм украшен росписью XIV века. Особенно ценными в абхазском православии считаются древние фрески, украшающие стены и свода храма. Удивительно то, что краски, с помощью которых были сделаны фрески, почти не потеряли своей яркости.

Праздник урожая в Лыхны

Как и много веков назад, на большой поляне в центре села, именуемой Лыхнашта, традиционно проходит праздник дружбы и урожая, на который съезжаются тысячи гостей со всей республики. Здесь можно отведать блюда национальной кухни, попробовать молодое абхазское вино, а также угоститься огромным разнообразием фруктов и ягод, от инжира и винограда до граната и фейхоа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вина Абхазии

Богатая виноградом Абхазия предлагает несколько винных брендов.

"Лыхны" на основе сорта "изабелла" старожилы называют любимым вином Брежнева, Косыгина и Микояна. Бренду более полувека. Вино темно-красного цвета с легкой терпкостью и нотками земляники отлично подходит под мясную закуску и считается "королем абхазских вин". Совет туристам — на этикетке должен быть изображен Лыхненский храм.

"Радеда" — напиток домашнего приготовления. Легкое сухое вино отлично подходит под хачапури и сыры. Готовится традиционным способом и при этом отличается современным вкусом.

"Чегем" — сухое красное вино из сорта каберне. У вина достаточно терпкий вкус с характерной горчинкой, что делает его "мужским" вином. Его советуют приобретать в качестве подарка другу или коллеге. Подходит под абхазские сыры и жареное мясо.

"Апсны" — "страна души", так переводится название этого полусладкого вина, отмеченного множеством лестных отзывов. В его основе — местный сорт винограда "саперави" с добалением 2-3 других сортов.

"Псоу" — любителям белых вин. Полусладкое вино на основе трех сортов винограда — рислинг, ркацители, цоликаури, соломенного цвета с легким цветочным ароматом подходит под свежие салаты и легкую закуску. Лучший подарок женщинам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фруктово-ягодная осень в Абхазии

Бархатный сезон в республике славится разнообразием фруктов и ягод. В сентябре-октябре можно полакомиться инжиром, яблоками, грушами, поздними персиками, виноградом. К этому времени поспевают киви и гранат. В октябре начинает плодоносить фейхоа. Стоит отметить, что рентабельность производства киви в республике составляет 163%. О пользе этого фрукта говорит большое содержание витамина С, превышающее по своим показателям лимоны и апельсины, а также фермента "актинидин", способствующего усвоению белков в организме.

Ягода фейхоа по содержанию йода может смело поспорить с морепродуктами. Также эти плоды богаты пектином, эфирными маслами и витаминами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии можно купит пастилу из киви и фейхоа без содержания сахара. Это на 100% натуральный продукт. Такой десерт - отличное сопровождение к чаю в течение всей зимы.

Чтобы не только увидеть все красоты осенней Абхазии, но и попробовать на вкус то, чем богата эта республика, можно воспользоваться гастрономическими турами, которые пользуются популярностью у туристов. Их организуют гиды из Гагры и Пицунды.