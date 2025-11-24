Горнолыжные курорты России ожидают рост количества туристов

В зимнем сезоне количество туристов на российских горнолыжных курортах ожидаемо вырастет на 10%.

Горнолыжные курорты РФ ожидают роста турпотока на 10% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщили в Минэкономразвития в ходе селекторного совещания с регионами по подготовке к сезону.

В прошлом году турпоток составил 8 млн туристов, добавили в ведомстве.

"Горнолыжный туризм сохраняет статус одного из самых востребованных видов зимнего досуга. В текущем сезоне Ассоциация горнолыжных комплексов прогнозирует дальнейший рост не менее чем на 10%. Регионы готовы к приему гостей зимой" – Минэкономразвития

На совещании проинформировали о том, что часть курортов открыла свой сезон. Среди них один из самых крупных российских курортов Северного Кавказа – Эльбрус. В декабре сезон стартует на новом курорте Мамисон в Северной Осетии. Многие курорты провели мероприятия по улучшению своей инфраструктуры.

Стоит отметить, что горнолыжный кластер Сочи в период праздничных дней ожидает загрузку отелей до 90%.