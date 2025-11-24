Горнолыжные курорты России ожидают рост количества туристов

Горнолыжные курорты РФ ожидают роста турпотока на 10% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщили в Минэкономразвития в ходе селекторного совещания с регионами по подготовке к сезону.
В прошлом году турпоток составил 8 млн туристов, добавили в ведомстве.
"Горнолыжный туризм сохраняет статус одного из самых востребованных видов зимнего досуга. В текущем сезоне Ассоциация горнолыжных комплексов прогнозирует дальнейший рост не менее чем на 10%. Регионы готовы к приему гостей зимой"
– Минэкономразвития
На совещании проинформировали о том, что часть курортов открыла свой сезон. Среди них один из самых крупных российских курортов Северного Кавказа – Эльбрус. В декабре сезон стартует на новом курорте Мамисон в Северной Осетии. Многие курорты провели мероприятия по улучшению своей инфраструктуры.
Стоит отметить, что горнолыжный кластер Сочи в период праздничных дней ожидает загрузку отелей до 90%.