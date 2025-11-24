Вестник Кавказа

Горнолыжные курорты России ожидают рост количества туристов

Горнолыжные курорты России ожидают рост количества туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В зимнем сезоне количество туристов на российских горнолыжных курортах ожидаемо вырастет на 10%.

Горнолыжные курорты РФ ожидают роста турпотока на 10% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщили в Минэкономразвития в ходе селекторного совещания с регионами по подготовке к сезону.

В прошлом году турпоток составил 8 млн туристов, добавили в ведомстве.

"Горнолыжный туризм сохраняет статус одного из самых востребованных видов зимнего досуга. В текущем сезоне Ассоциация горнолыжных комплексов прогнозирует дальнейший рост не менее чем на 10%. Регионы готовы к приему гостей зимой"

– Минэкономразвития

На совещании проинформировали о том, что часть курортов открыла свой сезон. Среди них один из самых крупных российских курортов Северного Кавказа – Эльбрус. В декабре сезон стартует на новом курорте Мамисон в Северной Осетии. Многие курорты провели мероприятия по улучшению своей инфраструктуры.

Стоит отметить, что горнолыжный кластер Сочи в период праздничных дней ожидает загрузку отелей до 90%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
525 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.