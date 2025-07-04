Вестник Кавказа

Лавров обсудил с главой МИД Египта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров пообщался с Бадром Абдель Ати на тему Ближнего Востока и Ирана.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Ати. Стороны обсудили положение дел на Ближнем Востоке, а также палестинский конфликт. В частности, были затронуты гуманитарные проблемы сектора Газа. 

"Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав"

– МИД России 

Главы дипведомств двух стран также затронули иранский ядерный вопрос и очаги нестабильности в Африке. 

Отметим, что 17 августа Сергей Лавров провел разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили прошедший саммит на Аляске.

