Россия нарастила экспорт нефтепродуктов – Дмитриев

За последнее время, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, значительно увеличился экспорт российских нефтепродуктов.

Экспорт нефтепродуктов из России в другие страны значительно вырос за последнее время, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикацию Bloomberg, согласно которой поставки нефтепродуктового топлива из России вышли на четырехмесячный максимум.

"Факты имеют значение − экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос"

– Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России также критически высказался относительно "ложных воинственных нарративов". Он подчеркнул, что такие высказывания несут вред и затрудняют процесс принятия решений.

