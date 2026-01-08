Масуд Пезешкиан обратился к Ирану

В программном обращении к гражданам Ирана президент Масуд Пезешкиан заявил о поддержке властями справедливых требований протестующих и о необходимости нейтрализовать угрозы дестабилизации республики, проникающие в страну извне.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан выступил сегодня с экстренным обращением к иранской нации в связи с нарастанием беспорядков в стране. Он подчеркнул, что власти сделает все необходимое для решения экономическим проблем населения.

При этом президент ИРИ обратил внимание, что на улицах тегеранских городов в эти недели были не только мирные граждане, желающие улучшения своей жизни, но и организованные группы противников правительства, устраивающие беспорядки с насилием, поджогами и убийствами.

"Мы готовы прислушаться к голосу народа и полны решимости продолжить экономические реформы"

– Масуд Пезешкиан

Президент призвал иранских граждан дать отпор беспорядкам, угрожающим стабильности Исламской Республики и с этой целью выйти на улицы выразить протест против бунтовщиков. Он отметил, что мирные протестующие не замешаны в преступлениях.

Также Пезешкиан возложил ответственность за организацию беспорядков в стране на США и Израиль, действующих в ИРИ через завербованных агентов и желающих организовать государственный переворот.

"Иранское общество не приемлет тех, кто поджигает мечети"

– Масуд Пезешкиан

В завершение речи он высказал соболезнования семьям погибших в беспорядках граждан и еще раз попросил протестующих мирно высказывать свои требования. Масуд Пезешкиан заверил жителей Ирана, что власти пойдут на контакт со всеми, кто хочет изменить жизнь в стране к лучшему.