Али Лариджани: протесты используются для разжигания гражданской войны в Иране

Власти Ирана понимают недовольство населения экономическими проблемами и в то же время видят, как деструктивные силы под видом протестов занимаются насилием и вандализмом ради полной дестабилизации Исламской Республики, сообщил секретарь ВСНБ ИРИ Али Лариджани.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани призвал к четкому разделению гражданских протестов против тяжелой экономической ситуации в стране и организуемых под их прикрытием беспорядков, нацеленных на разжигание гражданской войны.

Лариджани сообщил, что иранские спецслужбы уже установили ключевые центры организации беспорядков, часть организаторов под стражу, за другими в скором времени придут силовики.

"Хотя некоторые были введены в заблуждение, многие пришли с огнестрельным оружием, включая винтовки и пистолеты, что свидетельствует о явной организованности и планировании. Их немедленные атаки на военные и полицейские центры свидетельствуют о попытке разжечь гражданскую войну и спровоцировать иностранное вмешательство"

– Али Лариджани

Секретарь ВСНБ подчеркнул, что прикрывающиеся протестным движением антиправительственные силы, организующие драки, убийства, вандализм и поджоги, будут наказаны по всей строгости иранского законодательства.

В то же время власти не будут преследовать простых граждан, выражающих свое недовольство экономическими проблемами Ирана.

"Как подчеркнул Верховный лидер, эти протесты полностью понятны. Обеспечение экономической стабильности, особенно в валютной сфере – одно из справедливых требований народа"

– Али Лариджани

Секретарь ВСНБ Ирана обратил внимание, что среди погибших и раненых в ходе беспорядков есть полицейские и сотрудники других силовых органов. Мирные граждане, не выходившие на протесты, указал Али Лариджани, также гибнут из-за беспорядков в эти дни.