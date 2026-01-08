Мохаммад Багер Галибаф: Иран атакует Израиль и объекты США в случае агрессии

Глава парламента Ирана анонсировал ответные военные действия иранской армии в случае нападения США: под прицелом окажутся Израиль и американские цели в регионе Ближнего Востока.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф выступил с заявлением в адрес властей Израиля и США, реагируя на информацию о подготовке Вашингтоном сценариев атаки на Иран в связи с продолжающимися антиправительственными беспорядками.

Галибаф объявил, что армия Ирана и Корпус стражей Исламской революции нанесут удары по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке, если те начнут новую военную агрессию против ИРИ.

Спикер иранского парламента подчеркнул, что в рамках контрудара Иран будет поражать не только военные, но и транспортные американские цели в регионе, пишет Reuters.

"В случае военной атаки США на Иран нашими законными целями станут как Израиль, так и американские военные и транспортные объекты"

– Мохаммад Багер Галибаф

В связи с этим политик призвал Вашингтон и Тель-Авив не совершать агрессивных действий против Ирана. Также он допустил, что Тегеран может нанести удар первым в качестве самообороны.