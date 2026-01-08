Вестник Кавказа

Участники беспорядков в Иране мешают пожарным тушить поджоги

Участники беспорядков в Иране мешают пожарным тушить поджоги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бунтующие в Иране граждане целенаправленно повреждают спасательную технику, прежде всего пожарные машины, и не дают пожарникам ликвидировать возгорания – на это обратил внимание руководитель пожарной службы провинции Тегеран Кодратолла Мохаммади.

Как рассказал глава пожарников Тегерана Кодратолла Мохаммади, участвующие в беспорядках в столичном регионе Ирана стараются не допустить пожарные службы к горящим зданиям, чтобы те сгорели дотла.

Мохаммади озвучил текущую статистику по поджогам: в одной только провинции Тегеран за две недели протестов, перешедших в беспорядки, было подожжено:

  • 34 мечети
  • 13 зданий государственных органов
  • 40 банков
  • 15 торговых центров
  • 26 жилых зданий
  • 50 машин, включая общественный транспорт

"Во время одной из операций наши сотрудники направлялись к горевшему жилому дому, но мятежники подожгли машины и не дали им добраться до места происшествия"

– Кодратолла Мохаммади

Кроме того, бунтовщики ломают сами пожарные машины – только в четверг, по словам Мохаммади, было целенаправленно повреждено 43 единицы спецтехники, пишут иранские СМИ.

Накануне глава пожарников Тегерана сообщал, что участники беспорядков атакуют спасателей по всей стране: в Ширазе была подожжена местная пожарная станция, в Изэ загорелось здание Красного полумесяца, в Исфахане оказались повреждены 15 пожарных машин.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.