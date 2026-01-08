Участники беспорядков в Иране мешают пожарным тушить поджоги

Как рассказал глава пожарников Тегерана Кодратолла Мохаммади, участвующие в беспорядках в столичном регионе Ирана стараются не допустить пожарные службы к горящим зданиям, чтобы те сгорели дотла.
Мохаммади озвучил текущую статистику по поджогам: в одной только провинции Тегеран за две недели протестов, перешедших в беспорядки, было подожжено:
- 34 мечети
- 13 зданий государственных органов
- 40 банков
- 15 торговых центров
- 26 жилых зданий
- 50 машин, включая общественный транспорт
"Во время одной из операций наши сотрудники направлялись к горевшему жилому дому, но мятежники подожгли машины и не дали им добраться до места происшествия"
– Кодратолла Мохаммади
Кроме того, бунтовщики ломают сами пожарные машины – только в четверг, по словам Мохаммади, было целенаправленно повреждено 43 единицы спецтехники, пишут иранские СМИ.
Накануне глава пожарников Тегерана сообщал, что участники беспорядков атакуют спасателей по всей стране: в Ширазе была подожжена местная пожарная станция, в Изэ загорелось здание Красного полумесяца, в Исфахане оказались повреждены 15 пожарных машин.