Иранские власти анонсировали акцию протеста против беспорядков

Руководство Ирана анонсировало проведение 12 января по всей стране общенародной акции, направленной против охватившей Исламскую Республику волны массовых беспорядков. Соответствующее сообщение опубликовала Гостелерадиокомпания ИРИ.
"Совет координации исламского развития призывает народ по всей стране выйти на народные собрания для осуждения террористических действий агентов США и Израиля"
– Гостелерадиокомпания Ирана
В заявлении уточняется, что мероприятие стартует 12 января, в 13.30 мск. Местом его проведения выбрана площадь Энгелаб в Тегеране.
Напомним, по данным иранских СМИ, жертвами массовых беспорядков стали минимум 25 человек, в том числе представители власти и правоохранители. Кроме того, как сообщило агентство Tasnim, сославшись на источники в правоохранительных органах, силовики задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, которые обвиняются в организации массовых беспорядков в Иране. В тайниках у них нашли множество оружия, боеприпасов, гранат и коктейлей Молотова.