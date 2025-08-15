Вестник Кавказа

Лавров и Фидан провели телефонный разговор

Лавров и Фидан провели телефонный разговор
© Фото: МИД России
Министры иностранных дел России и Турции вечером в субботу провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Хакана Фидана.

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Беседа была проведена по инициативе турецкого дипломата.

Как сообщается, в ходе нее министры обменялись мнениями по итогам встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая состоялась на Аляске 15 августа.

Кроме того, Лавров и Фидан также поговорили о графике дальнейших двусторонних контактов.

