Лавров и Фидан провели телефонный разговор

Министры иностранных дел России и Турции вечером в субботу провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Хакана Фидана.

Как сообщается, в ходе нее министры обменялись мнениями по итогам встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая состоялась на Аляске 15 августа.

Кроме того, Лавров и Фидан также поговорили о графике дальнейших двусторонних контактов.