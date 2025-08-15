В Саудовской Аравии приветствовали встречу Путина и Трампа

Эр-Рияд высоко оценивает проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американском Анкоридже, заявили в МИД королевства.
Власти Саудовской Аравии прокомментировали российско-американские переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, соответствующее заявление распространил саудовский МИД.
"Королевство приветствует саммит на Аляске, который объединил президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина"
– МИД Саудовской Аравии
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Саудовская Аравия продолжает поддерживать дипломатический диалог как средство урегулирования международных разногласий и конфликтов.