Вестник Кавказа

В Саудовской Аравии приветствовали встречу Путина и Трампа

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эр-Рияд высоко оценивает проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американском Анкоридже, заявили в МИД королевства.

Власти Саудовской Аравии прокомментировали российско-американские переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, соответствующее заявление распространил саудовский МИД.

"Королевство приветствует саммит на Аляске, который объединил президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина"

– МИД Саудовской Аравии

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Саудовская Аравия продолжает поддерживать дипломатический диалог как средство урегулирования международных разногласий и конфликтов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1170 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.