Путин назвал очень откровенным разговор с Трампом

Разговор с президентом США в Анкоридже на Аляске был очень откровенным и насыщенным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по итогам своего визита в США.
"Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям"
– Владимир Путин
Глава российского государства охарактеризовал свой визит как "своевременный и весьма полезный".
Путин отметил, что в ходе беседы обсуждались почти все направления российско-американского взаимодействия, но в первую очередь – справедливое разрешение украинского кризиса. Президент уточнил, что рассматривались и происхождение, а также причины кризиса, устранение которых должно стать основой урегулирования.
Глава государства напомнил, что подобные прямые переговоры проводились впервые за долгое время, и еще раз обратил внимание на возникшую возможность спокойно и подробно изложить позицию Москвы.
"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами"
– Владимир Путин
Как сообщается на сайте Кремля, в ходе совещания президент России проинформировал руководство Администрации президента, правительства и Госдумы, а также министерств и ведомств об итогах встречи в Анкоридже.