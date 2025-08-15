Путин назвал очень откровенным разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провел совещание по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Свою беседу с ним российский лидер охарактеризовал как "очень откровенную и содержательную".

Разговор с президентом США в Анкоридже на Аляске был очень откровенным и насыщенным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по итогам своего визита в США.

"Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям"

– Владимир Путин

Глава российского государства охарактеризовал свой визит как "своевременный и весьма полезный".

Путин отметил, что в ходе беседы обсуждались почти все направления российско-американского взаимодействия, но в первую очередь – справедливое разрешение украинского кризиса. Президент уточнил, что рассматривались и происхождение, а также причины кризиса, устранение которых должно стать основой урегулирования.

Глава государства напомнил, что подобные прямые переговоры проводились впервые за долгое время, и еще раз обратил внимание на возникшую возможность спокойно и подробно изложить позицию Москвы.

"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами"

– Владимир Путин

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе совещания президент России проинформировал руководство Администрации президента, правительства и Госдумы, а также министерств и ведомств об итогах встречи в Анкоридже.